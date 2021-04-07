Эксперт предсказал снижение курсов доллара и евро

https://static.news.ru/photo/c3538b2c-983d-11eb-ad61-96000091f725_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Несмотря на рост доллара и евро по отношению к рублю в последние дни, уже в скором времени эти валюты могут потерять в стоимости. По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Андрея Маслова, стоит ожидать снижения курсов доллара и евро на 3-4 рубля.

Во многом падение российской валюты связано с риском введения новых санкций, которые могут затронуть госдолг. И послужить поводом для отключения России от международной платежной системы SWIFT. Также в связи с возможными новыми санкциями стоит отметить эскалацию напряженности на границах Украины, — цитирует специалиста «Российская газета».

Маслов отметил, что на ситуацию на валютном рынке влияет ряд факторов. Так, прогноз по росту ВВП России на 2021 год повышен с 3% до 3,8%, что близко к верхней границе прогнозного диапазона ЦБ РФ, которая составляет 4%. Также эксперт обратил внимание на увеличение добычи нефти по результатам встречи министерского комитета ОПЕК+. Он полагает, что рост будет продолжаться в течение трёх месяцев, при этом факт смягчения хвост не привёл к снижению цен на нефть. По словам специалиста, для России цена на энергоресурсы остаётся приемлемой в рамках бюджетного правила, что подтверждают планы по покупке иностранной валюты на 185,7 млрд рублей с 7 апреля по 7 мая.

Учитывает Маслов и эпидемиологическую ситуацию в мире. Большинство стран Европы объявило локдауны, ситуация остаётся тяжёлой на фоне нехватки препаратов и медленных темпов вакцинации. Он заметил, что успешно идёт вакцинация в США, что влияет на прогнозы восстановления экономики.

С учетом всего сказанного и крайне высокой геополитической турбулентности мы полагаем, что в течение ближайшего месяца курс рубля будет колебаться в расширенном диапазоне 75-79 рублей за доллар и 88-93,5 рубля за евро, — резюмировал эксперт.

Как ранее писал NEWS.ru, советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов рассказал о причинах ослабления рубля и о дальнейшем развитии ситуации. Он уточнил, что в среднесрочной перспективе может произойти небольшая коррекция рубля в тех интервалах, в которых валютный курс определяется за последние пять-шесть месяцев.