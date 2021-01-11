Эксперт предсказал рост стоимости биткоина после резкого падения

https://static.news.ru/photo/c2b76562-540e-11eb-bf83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена на биткоин будет много раз колебаться в будущем, но в результате она вырастет, уверен генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Сама информация о высокой тенденции к росту криптовалют в этом году привлекает людей, которые готовы криптовалюту покупать по такой большой цене, поэтому будет укрепление. Он ещё будет много раз колебаться, но будет рост, — сказал он.

По его словам, падение 10 января произошло из-за стандартной коррекции. Инвесторы не захотели сохранять актив и зафиксировали прибыль, полученную после серьёзного роста и достижения рекордной цены. Такие поведение и стало причиной падения котировок, передаёт «Радио Sputnik».

Ранее NEWS.ru писал, что на торговой сессии 10 января биткоин просел в цене на 11,71% — до $35,544 тысячи.

При этом 2 января цена биткоина вновь превысила исторический максимум, побив отметку в $31 тысячу.

Перед этим 2 января криптовалюта впервые преодолела отметку в $30 тысяч, подорожав более чем на 8%. По данным на 15:21 по московскому времени, его стоимость достигала $30 145 на крупнейшей бирже цифровых валют Binance.