https://static.news.ru/photo/3294f178-61db-11ea-87ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тенденция такова, что в ближайшие два-три года высоких цен на нефть ожидать не стоит. В таких условиях, девальвация рубля, повышение ЦБ РФ ключевой ставки и рост инфляции гарантированы. Такого мнения придерживается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, мировой рынок нефти сегодня находится в стадии перебалансировки. Для наступления новой стабильности необходимо какое-то время. При этом цены наверняка будут очень низкими и зафиксируются таким образом надолго.

Для России, чей бюджет может быть сбалансирован при цене $42 за баррель, это становится проблемой, поскольку за падением цен на нефть гарантировано последует их снижение и на газ. Компенсироваться удешевление энергоресурсов, вероятно, будет за счёт средств Фонда Национального Благосостояния, пояснил эксперт NEWS.ru.

Нефть марки Brent 9 марта пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение. Майский фьючерс дешевеет на 28,69%, достигая отметки в $32,38 за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI теряет на 31,35% и составляет $28,33 за баррель.

Как писал NEWS.ru, вслед за нефтью обвалился и курс рубля. Сейчас доллар достиг максимума с марта 2016 года и стоит 72,5 рубля, евро торгуется по 82,4.