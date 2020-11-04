Эксперт предсказал обвал экономики РФ в случае победы Байдена в США

https://static.news.ru/photo/4b38356c-1e70-11eb-be41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Syed Yaqeen/Global Look Press

Если на президентских выборах в США победит Джо Байден и большинство в сенате будет принадлежать демократам, то Россию ждёт обвал экономики и долгий кризис. Такого мнения придерживается финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

По его словам, Вашингтон вновь начнёт ужесточать санкции в отношении РФ, что приведёт к двузначной инфляции, как в 2014 году.

Но это уже будет надолго. Это не будет как тогда: один удар и шоковый год, потом какой-то отскок. Нет. Состояние кризиса будет перманентным, — сказал он URA.RU.

Эксперт также предположил, что новые американские санкции вызовут девальвацию рубля и дальнейший спад доходов населения в реальном выражении.

Голосование на президентских выборах в США состоялось 3 ноября.

Как писал NEWS.ru, согласно предварительным данным, лидирует Байден, за которого отдали голоса 49,8% избирателей. Действующий президент Дональд Трамп набрал 48,6% голосов. Кроме президента, в США американцы выбирали сенаторов, членов палаты представителей и губернаторов ряда штатов.