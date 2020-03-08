https://static.news.ru/photo/c4b8fe9c-61e4-11ea-87d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкое падение курса рубля приведёт к росту процентных ставок по кредитам и банковским вкладам. Помимо этого, снизятся цены на российские ценные бумаги, заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Девальвация рубля способствует росту инфляции, снижению импорта и росту экспорта, активизируется импортозамещение, что, в свою очередь, будет способствовать ревальвации рубля, — цитирует эксперта РИА Новости.

Осадчий отметил, что цена на нефть в $30 за баррель с большой вероятностью приведёт российскую экономику к кризису, подобному тому, который охватил экономику в 2014 году. При этом ситуацию ухудшает и разразившаяся этой зимой эпидемия коронавируса.

Наиболее острые проблемы, по прогнозу финансиста, испытают авиакомпании из-за роста цен на горючее и снижение спроса на авиабилеты, а также туристические компании. Острые проблемы возникнут и у импортёров из-за падения спроса на резко возросший в цене товар. При этом произойдет кратковременный всплеск спроса на импортные товары, продающиеся в магазинах по старым ценам, считает эксперт.

Вместе с тем, он не исключил, что Россия вернётся за стол переговоров ОПЕК+, и тогда новая сделка может вернуть нефть на прежние уровни.

Как писал NEWS.ru, нефтяные котировки 9 марта обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Это означает завершение сделки 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.

При этом эксперты не исключают, что стоимость нефти продолжит снижение и может достигнуть даже $15 за баррель.