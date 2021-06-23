Эксперт предрёк максимальное укрепление рубля

Момент максимального укрепления рубля сложно спрогнозировать со стопроцентной вероятностью, однако движение российской валюты можно оценить по ряду факторов, играющих в её пользу. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

По словам Беленькой, главным фактором в пользу укрепления рубля на сегодняшний день является рост мировых цен на нефть. Так, цена марки Brent превысила $75 за баррель впервые с 2018 года.

Кроме того, по мнению эксперта, рубль поддержит пересмотр денежно-кредитной политики Банка России, который в настоящее время повысил ключевую ставку до 5,5 годовых и не планирует останавливаться.

Что касается сдерживающих факторов укрепления рубля, то здесь Беленькая отмечает в первую очередь изменение риторики американской ФРС. Штаты заговорили о сворачивании программы количественного смягчения. Также изменились прогнозы по росту ставки в 2023 году. Против рубля играет и геополитический фон.

В целом же эксперт предрекает консолидацию рубля близ текущих значений. До конца лета целевой курс рубля к доллару составляет 71–74 рубля за доллар, а по евро 85–88 рублей за евро.

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