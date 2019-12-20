https://static.news.ru/photo/d14c5e9e-24a2-11ea-a2d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Заявление, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» принимались в интересах Евросоюза и некоторые страны ЕС благодарны за них США, — вполне ожидаемое явление со стороны американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла, считает исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Эксперт предположил, что представитель Белого дома, если попросить назвать, кто именно из ЕС говорит «спасибо» Вашингтону, либо промолчит, либо укажет на Прибалтику и Польшу, пишет RT.

Бышок добавил, что главный игрок на арене Евросоюза — Германия — приняла положительное решение по «Северному потоку — 2», несмотря на политику Соединённых Штатов Америки.

Как ранее NEWS.ru сообщал, Гренелл рассказал, что дипломаты из стран ЕС с благодарностью восприняли санкции США против «Северного потока — 2». По его словам, принятое Белым домом решение является проевропейским.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потратит на армию $738 млрд.

Документ требует, чтобы стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов и более, сделали так, чтобы эти суда перестали функционировать на строительстве газопроводов.