Эксперт предложил ввести акцизы на вредные продукты

Введение акцизов на вредные продукты питания поможет россиянам снизить потребление неполезных продуктов, а также существенно пополнит бюджет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Запрет не действует, рекомендации тоже, хотя можно писать на вредных продуктах, как на сигаретах, что они вызывают ожирение или ещё что-нибудь такое, нарушение обмена веществ. Но это тоже будет не очень красиво выглядеть, — отмечает специалист.

Если же устанавливать акцизы на вредные продукты, то это может привести к более лучшему эффекту. Тут и пополнение бюджета, и стимул к отказу в производстве вредных ингредиентов, сообщает Шапкин.

Кроме того, стоит установить акцизы за содержание антибиотиков и пестицидов в продуктах. В ряде продуктов они нормируются, но в целом их использование является серьёзной проблемой, резюмирует эксперт.

Ранее российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству и Министерству финансов, попросив о трёхлетней заморозке акцизов на алкогольную продукцию. Эта мера поможет отечественным производителям сохранить необходимые мощности и рабочие места, а также обеспечить выплаты зарплат сотрудникам предприятий.