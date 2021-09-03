Германии и России предложили создать «водородный альянс»

Россия и Германия должны сформировать «водородный альянс», чтобы обеспечить растущие потребности европейского рынка в экологически чистых видах топлива, заявил экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС.

По его мнению, новая эра будет основана на водороде и возобновляемых источниках энергии и Европа будет наращивать поставки природного газа для обеспечения эффективного энергоперехода и ухода от угля как источника энергии. Поэтому необходимо активизировать сотрудничество между Германией и Россией.

По-прежнему Европа представляет собой большой рынок, который заинтересован в продукте, в данном случае в энергии из возобновляемых источников и водороде, а у России есть возможность эти продукты производить, — заявил он.

Зеле уточнил, что при выработке энергии поначалу необходимо сконцентрироваться на так называемом голубом водороде, производимом из природного газа. В дальнейшем Россия сможет обеспечить потребности Европы и в «зелёном» водороде, который производится методом электролиза, и в возобновляемых источниках энергии.

Ранее профессор практики НИУ ВШЭ Михаил Аким заявил, что представители российской газовой промышленности считают самым перспективным «голубой» водород, производимый из природного газа, значительными запасами которого обладает Россия. Однако по мере истощения запасов себестоимость «голубого» водорода будет расти, что может стать стимулом для перехода на возобновляемые источники энергии и производство так называемого зелёного водорода. При этом РФ способна использовать свою газотранспортную сеть для прокачки водорода в другие страны.