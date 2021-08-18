Эксперт подсчитал, сколько газа даст Европе «Северный поток — 2»

В том случае, если запуск газопровода «Северный поток — 2» не будет задержан, компания «Газпром» сможет дополнительно поставить в Европу до конца года объём газа, сопоставимый с объёмом крупнейшего подземного хранилища (ПХГ) компании. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

В настоящее время запасы газа в европейских ПХГ находятся на многолетних минимумах. «Газпром» ожидает начала эксплуатации «Северного потока — 2», который позволит увеличить поставки на европейский рынок и приведёт в октябре-ноябре дополнительно около 4–5 млрд кубометров газа, что сопоставимо с объемом ПХГ в Редене, считает эксперт. Это крупнейшее хранилище «Газпрома» в Европе. По данным Gas Infrastructure Europe, это хранилище заполнено лишь на 6,7%.

Снижение газа в хранилищах «Газпрома» объясняется тем, что компания задействовала свои накопления на время снижения поставок по экспортному маршруту — газопроводу «Ямал — Европа». Экспорт по этому маршруту упал из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту.

Одновременно с этим, «Газпром» отказывается бронировать большие объёмы дополнительных мощностей газотранспортной системы Украины для прокачки газа в Европу. Так, венгерская торговая платформа RBP сообщает, что российская компания забронировала на сентябрь всего 45 предложенного на аукционе объёма, в то время как ранее выкупала всё.

В настоящее время цены на газ в Европе держатся на рекордных уровнях. В частности, спотовая цена топлива на голландском хабе TTF, самом ликвидном в Европе, 18 августа для контрактов «на день вперёд» составляла около $564 за 1 тысячу кубометров.

Ранее немецкое издание Handelsblatt назвало семь главных сложностей на пути реализации проекта «Северный поток — 2». В их числе — отрицательное отношение Европарламента, судебные иски и грядущие перестановки в правительстве Германии, а также экологическая политика Евросоюза.