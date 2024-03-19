Эксперт по рыболовству оценил важность российского промысла в японской зоне Глава рыболовной ассоциации Мартынов: у России хватит своих рыбных ресурсов

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Россия в состоянии полностью обеспечить себя рыбой и торговать ею с дружественными странами, в связи с чем промысел в японской зоне не является принципиальным, заявил в беседе с НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. По его словам, Япония и Южная Корея сегодня больше заинтересованы в отраслевых соглашениях с РФ.

Ранее в Росрыболовстве выразили намерение вместе с депутатами Госдумы и сенаторами провести анализ соглашении о рыболовстве с другими странами, чтобы понять, есть ли среди них невыгодные. Мартынов отметил, что у России достаточно собственных рыбных ресурсов.

Мы работаем в зоне Японии, мы там вылавливаем скумбрию, сардину. Но могу сказать, что у России достаточно ресурсов, чтобы полностью обеспечить рыбой всю страну и торговать с нашими дружественными странами, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Япония и Южная Корея в большей степени заинтересованы в сотрудничестве с Россией в сфере рыболовства, так как Япония «с удовольствием» работает на объектах промысла возле Курильских островов, а Южная Корея занимается ловом минтая в Охотском море.

Они в нас заинтересованы больше, чем мы в них, — подытожил Мартынов.

Между тем, Президент РФ Владимир Путин подписал 11 марта закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Российский лидер своим указом лишил королевство возможности вести промысел в Баренцевом море. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.