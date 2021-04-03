Эксперт по недвижимости рассказала, как быстрее выплатить ипотеку

https://static.news.ru/photo/ec707bfe-9393-11eb-b726-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ипотечникам важно иметь на банковском счету минимум два ежемесячных платежа по кредиту. Об этом NEWS.ru рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По её словам, клиент ни в коем случае не должен допускать просрочки платежа, иначе это значительно усложнит коммуникацию с банком и обернётся лишь новыми финансовыми трудностями. Поэтому дисциплинированность является главным фактором быстрой выплаты ипотеки.

Ни в коем случае нельзя допускать просрочки, ни по каким причинам, иначе вы окажитесь в стоп-листе. Если вы захотите рефинансировать кредит, банк не будет к вам лоялен, поскольку и вы не были лояльны к нему. Даже если вы захотите рефинансировать в другом банке, банк вряд ли согласится, увидев просрочку. Ирина Радченко президент Международной академии ипотеки и недвижимости президент Международной академии ипотеки и недвижимости

Поэтому, как отметила Радченко, необходимо иметь накопления на случай форс-мажорных обстоятельств.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости также добавила, что не стоит надеяться выплатить кредит за счёт сдачи недвижимости в аренду. Во-первых, далеко не каждый может себе позволить иметь ещё одну квартиру для личного пользования, а во-вторых, данный способ практически перестал работать из-за пандемии.

Есть такие варианты, когда сумма платежа в банк совпадает с ежемесячной арендной платой. Ну отлично, вы внесли 20-30 процентов от первоначальной стоимости и через 10 лет получите квартиру. Но могу сразу сказать, что сейчас стоимость аренды из-за пандемии упала на 30%, а стоимость квартир выросла. Поэтому найти такой вариант очень сложно, — предупредила Радченко.