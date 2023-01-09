Эксперт по финансам предрек усиление колебаний курса рубля Эксперт по финансам Миронюк: колебания рубля по отношению к другим валютам усилятся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Колебания рубля по отношению к другим валютам — доллару, евро и юаню — усилятся, а его волатильность будет выше, чем в период с августа по ноябрь 2022 года, рассказал «Газете.Ru» эксперт по финансам Евгений Миронюк. По его словам, рубль может как опуститься ниже 70 рублей за доллар, так и укрепиться до локального максимума в 72,91 рубля за доллар. Специалист отметил, что изменение курса российской национальной валюты будет зависеть от динамики торгового и платежного балансов России, а также изменений экспорта энергоносителей.

Первая полноценная сессия 9 января, на которой большинство участников рынка вернулись к торгам, показала, что рубль будет колебаться по отношению к доллару, евро и юаню. Волатильность, вероятно, будет выше, чем в период с августа по ноябрь 2022 года. Для участников рынка важным триггером станет динамика торгового и платежного балансов, — рассказал Миронюк.

Эксперт добавил, что точная дата закупок валюты Центробанком России пока неизвестна. Он предположил, что это может произойти в феврале 2023 года.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи ранее достиг 72,19 рубля, что на 6,75 копейки превышает уровень закрытия предыдущих торгов. При этом по состоянию на 10:50 мск курс доллара упал до 71,03 рубля. Евро к рублю на открытии торгов составил 76,14 рубля, что на 2 копейки ниже показателей закрытия торгов. На 10:50 мск курс евро достиг уровня 75,55 рубля.