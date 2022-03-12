Резидент ЦСР: отмена «Северного потока — 2» принесёт убытки инвесторам

Резидент экспертного клуба «Центр стратегических разработок» Андрей Гусев заявил, что инвесторы проекта «Северный поток — 2», скорее всего, не окупят траты при его задержке или отмене. Сомнительным выглядит и возможность Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall взыскать упущенную выгоду, отметил он в беседе с РИА Новости.

Сомневаюсь, что инвесторы смогут вернуть все вложенные средства и взыскать упущенную выгоду, тем более что оператор может начать процедуру банкротства, — подчеркнул Гусев.

Он пояснил, что при неблагоприятной судьбе проекта его инвесторы могут подать иски по нескольким направлениям: государственные суды, коммерческий или инвестиционный арбитраж. В ходе разбирательств основным станет вопрос, считать ли произошедшее форс-мажором. Установить причинно-следственную связь между отменой проекта и санкциями, наложенными на него, предстоит суду, добавил Гусев.

Возможны иски о расторжении договоров в связи с существенным изменением обстоятельств, поскольку они позволяют компенсировать расходы, понесённые в связи с исполнением договоров. <...> Выплата страховых возмещений повлечёт иски в порядке суброгации к акторам, ответственным за убытки, — заключил резидент экспертного клуба.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что решение об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» было своевременным и правильным. Он отметил, что российская сторона должна была знать о таком шаге Берлина, поскольку о нём было заявлено публично.