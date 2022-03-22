Эксперт: отказ от энергоносителей из России обернётся для ЕС шоком

Президент США Джо Байден попытается убедить лидеров стран Евросоюза отказаться от российских энергоносителей, однако абсурдно предлагать Европе уйти от нефти и газа из РФ, притом что у США даже нет возможности полностью заместить их. Об этом заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью «ПолитЭксперту». Правда, по его словам, политики из ЕС вполне могут согласиться на просьбы Вашингтона.

У политиков нет проблем ни с газом, ни с нефтью. Они мыслят вне категории населения, особенно сейчас в Европе. Поэтому они могут воспользоваться случаем и отказаться от российских ресурсов, — отметил Пикин.

По мнению эксперта, чтобы поставлять достаточный объём природного газа в Евросоюз, США потребуются дополнительные заводы, на строительство которых нужно потратить порядка двух лет. В настоящее время в ЕС могут заместить лишь половину поставляемого из России СПГ.

Ранее экономист Василий Колташов согласился с заявлением вице-премьера Александра Новака, что топливо в мире подорожает до нескольких сотен долларов за баррель, если западные страны откажутся от российской нефти. По его словам, это вполне закономерно, ведь рост цен прогнозировался ещё несколько лет назад. Эксперт также обратил внимание, что западные страны ведут не совсем грамотную монетарную политику, что и приводит к росту цен на энергоносители.