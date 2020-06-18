Эксперт: освобождение части россиян от НДФЛ лишит бюджет 1,3 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/697d89b4-b16f-11ea-932f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В случае освобождения от уплаты НДФЛ граждан России с низким уровнем дохода бюджет страны может недосчитаться 1,3 трлн рублей. Такого мнения придерживается доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Если говорить о региональной дифференциации доходов, то зарплату, превышающую шесть прожиточных минимумов, получают лишь 11,7% населения. ... И в этом случае выпадающие доходы будут огромными. Бюджет может недополучить около 1,3 триллиона рублей, — сказала она РИА Новости.

Что касается повышения ставки налога для состоятельных граждан, то, по словам эксперта, ощутить это смогут только те регионы, где средний уровень доходов значительно выше общероссийских. Речь идёт о Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, ЯНАО, Сахалинской области и некоторых других.

Лебединская добавила, что повышение ставки налога может не дать серьёзного эффекта. Он может составить всего несколько миллиардов рублей, поскольку доля состоятельных граждан в России низка.

В настоящее время в РФ действует плоская шкала НДФЛ в 13%. Накануне СМИ со ссылкой на федеральных чиновников, источники в Госдуме и администрации президента сообщили, что в кабмине задумались о повышении ставки НДФЛ для обеспеченных россиян до 15% и отмене налога для россиян с низким уровнем дохода. В правительстве эту информацию опровергли.

Как писал NEWS.ru, эту идею введения прогрессивной шкалы НДФЛ поддерживают все фракции в Госдуме. По мнению ряда депутатов, ставку налога следует повысить до 25% для тех, чьи доходы превышают 10 млн рублей в месяц и освободить от налога россиян, зарплата которых не превышает двух МРОТ.