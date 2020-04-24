Снижение ЦБ ключевой ставки назвали шансом для банков сохранить прибыль

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Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку до 5,5% соответствует прогнозу аналитиков. Они учли замечание ведомства и включили изменения в повестку дня, рассказал NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Подобные действия позволят кредитным организациям сохранить прибыльность по недавно анонсированным льготным программам ипотеки под 6,5% годовых.

Влияние на инфляцию в силу резкого сокращения деловой активности окажется нейтральным. Для экономики же решение окажет позитивный эффект за счёт сохранения возможностей у банков по реструктуризации/выдаче льготных кредитов, — считает эксперт.

Он добавил, что риск для национальной валюты исходит больше от настроений на финансовых рынках и стоимости нефти, нежели от политики ЦБ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центробанк РФ не будет продавать свой золотой запас. Драгоценный металл необходим для диверсификации активов, а валюты пока достаточно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Накануне ведомство установило новый рекорд продажи валюты на внутреннем рынке для снижения волатильности. Расчётами на 23 апреля 2020 года показатель составил 23 млрд рублей.

Предыдущая сумма равнялась 19,2 млрд рублей. ЦБ с 10 марта 2020-го проводит упреждающие продажи в рамках реализации бюджетного правила. Таким образом ведомство пытается повысить предсказуемость денежных властей в условиях обвала нефтяных котировок. За весь период финансовых операций сумма составила 398,7 млрд рублей.