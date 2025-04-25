Стало известно, будут ли россиянки рожать при сокращении рабочего дня Экономист Ушкац: сокращение рабочего дня не убедит россиянок больше рожать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сокращение рабочего дня для женщин на час не заставит их рожать больше детей, заявила NEWS.ru эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац, комментируя соответствующую инициативу депутата Госдумы Игоря Антропенко. По ее словам, возможность ухода с работы раньше времени не повлияет на готовность молодых россиянок иметь детей.

Сокращение рабочего дня для женщин может иметь ограниченный эффект на улучшение демографической ситуации. Возможность ухода с работы на час раньше не повлияет на решение молодых женщин иметь детей, — сказала Ушкац.

Она пояснила, что ребенок также может иметь особенности развития, а на его обеспечение нужны дополнительные расходы семейного бюджета. Поэтому демографические проблемы нужно решать комплексно, уверена эксперт.

Ранее депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Игорь Антропенко заявил, что женщинам нужно хотя бы на один час сократить рабочий день, чтобы у россиянок оставалось больше времени на семью. При этом сокращение рабочего дня не должно отразиться на уровне зарплаты. Антропенко назвал это «вопросом повышения демографии».

В ответ глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что сокращение рабочего дня на час для женщин приведет к дискриминации. По его словам, работодателям будет выгоднее нанимать мужчин.