Эксперт оценил, способен ли Байден обрушить рубль

https://static.news.ru/photo/14f8f214-9ec9-11eb-8508-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Санкционный фактор рубль отыгрывал в течение длительного времени, пока эти ограничения ожидались. Однако в случае ужесточения антироссийской риторики курс российской валюты может снизиться до отметки в 78 рублей за доллар и 94 рубля за евро, заявил NEWS.ru руководитель аналитического департамента Артём Деев.

Эксперт напомнил, что 15 апреля на фоне сообщений о новых санкциях США рубль сначала резко снизился на 1,5% к доллару, но к вечеру того же дня отыграл большую часть позиций. На следующий день отечественная валюта продолжила укрепляться, поскольку рынок осознал — ограничительные меры вряд ли нанесут серьёзный ущерб российской экономике, а ожидание рестрикций давно заложено в котировки.

В дальнейшем возможно укрепление рубля до 74-75 за доллар, поскольку валюту поддерживают высокие нефтяные котировки и рубль по-прежнему привлекателен для инвесторов, — сказал Деев.

Впрочем, эксперт не исключает и развития негативного сценария. Усиление геополитической напряжённости и дополнительная санкционная риторика способны оказать давление на рубль.

Если такое произойдет, то курс может снизиться к уровню 76-78 за доллар и 92-94 за евро, прогнозирует Деев.

По мнению аналитика, Джо Байден не сможет обрушить рубль, потому что на стороне российской валюты играют фундаментальные факторы — спрос на рисковые активы и котировки нефти.

Напомним, 15 апреля президент США подписал указ о новых санкциях в отношении России. В частности, американским фирмам запрещено заниматься прямым приобретением российских долговых обязательств, выпущенных ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.