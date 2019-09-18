https://static.news.ru/photo/1d437e9e-d9fe-11e9-814b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valugi/Wikimedia Commons

Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин заявил, что сокращение российских вложений в американский госдолг является длительным трендом, который получил импульс после апрельских антироссийских санкций 2018 года.

Замещение американского госдолга происходит как наличными долларами, так и активами в прочих валютах: на евро, юани и золото приходится уже около 70% всех резервов, тогда как на доллары — около 20%, — сказал Хохрин News.ru.

Он также отметил, что диверсификация резервов по географическому признаку, по валюте и товарным группам стабилизирует их. С другой стороны, минимальная доля госдолга США лишает Россию давления на Штаты, если американский Минфин решит ввести ограничения против российского госдолга.

Как ранее писал News.ru, согласно данным Минфина США, РФ продолжила сокращать вложения в американские ценные бумаги в июле 2019 года. Их уровень снизился до $8,5 млрд.