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Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил вероятность получения украинским «Нафтогазом» от «Газпрома» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. По словам эксперта, прямой выплаты не будет, поскольку для российского газового гиганта это скорее вопрос имиджа.

На мой взгляд, прямой выплаты не будет. Скорее всего, это будет как-то завуалировано, как уже предлагалось, то есть выплата может быть осуществлена либо газом, либо повышенной скидкой за газ, — цитирует его RNS.

Он добавил, что $3 млрд для «Газпрома» — это серьёзная сумма, однако не смертельная. Он напомнил, что только инвестиционная программа компании составляет в пять раз больше этой цифры.

В принципе, если «Газпром» эти деньги заплатит, с ним ничего плохого не случится, но вопрос не в сумме, а в самом принципе выплаты, — резюмировал эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что выплата «Газпромом» украинской стороне около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража обсуждается как часть пакетного соглашения по газу между Москвой и Киевом. Продолжение переговоров по газовому вопросу ожидается 20 декабря в Минске.