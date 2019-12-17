https://static.news.ru/photo/acbf1bc6-20a5-11ea-b6f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Суд Швеции еще может встать на сторону «Газпрома» по жалобам в рамках споров с украинским «Нафтогазом». Так считают эксперты РЭУ им. Г. В. Плеханова, которые проанализировали шансы российского газового гиганта на победу в споре.

По данным издания «Профиль», апелляционный суд отменяет решения Стокгольмского арбитража только в 3% случаев, однако, несмотря на это, удовлетворение апелляции российской стороны всё-таки возможно. В частности, в победе «Нафтогаза» уверены аналитики международного рейтингового агентства Fitch. После решения суда они присвоили еврооблигациям компании спекулятивный рейтинг «В‑». Он, в свою очередь, означает, что «на данный момент финансовые обязательства выполняются, но способность продолжать выплаты зависит от благоприятной конъюнктуры».

По мнению экспертов, процесс по газовому делу между «Газпромом» и «Нафтогазом» сильно политизирован. Основным камнем преткновения между странами является даже не сам газовый контракт, а проект строительства «Северного потока — 2». С введением его в эксплуатацию Украина может потерять свою роль ведущего транзитера российского газа в Европу. Вместе с этим она лишится основного источника наполнения казны.

По словам аналитиков, в данной ситуации хорошим вариантом для «Газпрома» может стать заключение мирового соглашения, которое, в свою очередь, повлечёт за собой недействительность ранее принятых судебных решений. Также руководство газового гиганта может пойти по другому пути, в частности заключить дополнительные соглашения к существующим контрактам о зачёте денежных средств, что может ознаменовать прекращение нынешних обязательств. Третий способ — не прекращать попытки обжаловать решение Стокгольмского суда и продолжать настаивать на том, что процедура рассмотрения споров старым составом арбитража была нарушена.

Оспаривание процедуры — единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию. Однако если будет доказано, что прежним составом суда была нарушена процедура, то возможно повторное рассмотрение иска по тем же основаниям, — заключили эксперты.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев объяснил, как с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража взыскиваются долги. По его словам, к настоящему времени от российской компании удалось получить $2,1 млрд. Это 45% всей компенсации, присуждённой в арбитраже в феврале 2018 года, писал NEWS.ru.