https://static.news.ru/photo/2481279a-1d1c-11ea-b098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Dirk Pagels/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о том, что товарооборот между странами необходимо увеличить в несколько раз.

Трамп — это не тот человек, который придумал санкции, это человек, который слушается санкций. Нам нужно оказывать протекцию не американским компаниям, а собственным. У американцев брать только что-то нужное, а не то, что не нужно, — отметил эксперт в интервью «Невским новостям».

По его словам, сейчас Россия закупает много того, что лишает страну возможности создавать самой.

Ранее Трамп заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о намерении увеличить товарооборот США с РФ «в несколько раз». Однако американский лидер не уточнил, как именно он планирует это реализовать, учитывая санкции.

Объём торговли между РФ и США за первые шесть месяцев этого года составил $13,8 млрд, писал NEWS.ru.