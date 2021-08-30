Эксперт оценил перспективы изменения соглашения ОПЕК+

Несмотря на рост мировых цен на нефть, а также призывы действующего американского президента Джо Байдена, увеличивать добычу природного ресурса с учётом фактора коронавирусной пандемии было бы неразумно. По этой причине каких-либо принципиально новых договорённостей между странами-экспортёрами ожидать не приходится, сообщил NEWS.ru директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По его словам, ограничивать нефтедобычу страны могут и без соответствующей сделки, для этого основным мировым экспортёрам не нужно менять детали августовского соглашения.

Последнее решение ОПЕК+ было достаточно радикальным и предполагало сильное увеличение нефтедобычи. В частности, Россия уже к весне следующего года могла бы достичь показателей, опережающих её вход в жёсткую сделку по ОПЕК+. В то же время многие страны не смогут выполнить свои обязательства по соглашению, этот фактор тоже стоит учитывать, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что ожидать резкого роста спроса на нефтепродукты в ближайшее время не стоит. По словам аналитика, азиатские локдауны, связанные с распространением коронавирусной пандемии, сильно повлияли на общее состояние нефтяного рынка.

Старые договорённости по уровню добычи пока останутся в силе, новых решений на ближайшей встрече принято не будет. Это обусловлено тем, что предыдущие условия сделки оказались слишком высокими с точки зрения объёмов роста. Однако это пойдёт на пользу рыночным ценам. Рыночную аксиому, согласно которой меньший спрос стимулирует высокие цены, никто ещё не отменял, — заключил он.