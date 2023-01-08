Эксперт оценил, на сколько хватит мировых запасов нефти Эксперт Каленков: мировых запасов нефти хватит на несколько поколений вперед

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запасы нефти в мире в ближайшее время не истощатся, заявил в беседе с РИА Новости гендиректор компании «Европейская электротехника» Илья Каленков. По его прогнозам, черного золота хватит на несколько поколений вперед, однако в будущем человечество может найти альтернативный источник получения топлива.

Я бы сказал, что бояться того, что в мире закончится нефть, не стоит, ее хватит не только на наш век, но и на век наших внуков и правнуков. Но, как говорится, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Вполне может быть, что человечество научится синтезировать нефтехимию из воздуха, и тогда нефть будет не нужна. Это вопрос технологий будущего, — сказал Каленков.

При этом он отметил, что сейчас добыча нефти ведется на глубине 3--3,5 км, тогда как 40 лет назад ее извлекали с глубины в 1,5 км.

Ранее замглавы направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что нефть в России не закончится, пока на нее существует спрос. По его словам, в дальнейшем жидкое топливо можно будет получать из других природных ископаемых, которые на сегодняшний день неконкурентоспособны.

В свою очередь руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев заявил, что мировой спрос на нефть в настоящее время достиг своего пика. Он считает, что спрос на нефть будет продолжаться еще несколько десятилетий, после чего на первый план выдвинется газ. Он напомнил, что многие специалисты называют природный газ оптимальным топливом энергоперехода, поэтому в ближайшие годы его употребление будет только увеличиваться.