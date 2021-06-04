Эксперт оценил идею нового налога для больших квартир

Эксперт по недвижимости Герман Борисов оценил предложение об увеличении налоговых ставок для больших квартир. Об этом сообщает «Москва 24».
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Борисов также отметил, что в настоящий момент в Москве немного квартир площадью больше 100 метров. Большая часть двухкомнатных и трёхкомнатных апартаментов меньше 100 «квадратов». В связи с этим увеличивать ставку стоит хотя бы от 150 квадратных метров, которые обычно встречаются в жилых комплексах премиум-класса.
Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов предложил ввести новый налог для россиян с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади. По его мнению, 100 «квадратов» и более на одного человека уже говорит о его состоятельности, поэтому можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество.