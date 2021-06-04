Эксперт оценил идею нового налога для больших квартир

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Эксперт по недвижимости Герман Борисов оценил предложение об увеличении налоговых ставок для больших квартир. Об этом сообщает «Москва 24».

Он назвал вполне адекватным нынешний размер налогов. Так, налоговая ставка является дифференцированной в зависимости от кадастровой стоимости квартиры.

Борисов также отметил, что в настоящий момент в Москве немного квартир площадью больше 100 метров. Большая часть двухкомнатных и трёхкомнатных апартаментов меньше 100 «квадратов». В связи с этим увеличивать ставку стоит хотя бы от 150 квадратных метров, которые обычно встречаются в жилых комплексах премиум-класса.

Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов предложил ввести новый налог для россиян с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади. По его мнению, 100 «квадратов» и более на одного человека уже говорит о его состоятельности, поэтому можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество.