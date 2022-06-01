Эксперт оценил «бездонный» источник газа, к которому подбирается Европа Экономист Колобанов усомнился в значительном наращивании поставок газа из Африки

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Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что серьёзного наращивания поставок газа из Африки ожидать не стоит. Континент вряд ли значительно поможет Евросоюзу, ведущего поиски новых источников этого вида сырья, отметил он в интервью агентству ПРАЙМ.

Колобанов пояснил, что хотя Африку называют бездонным источником разных полезных ископаемых, это далеко не так. Что касается конкретно газа, то его основные запасы на континенте сосредоточены в четырёх странах на севере и западе — в Алжире (18% от совокупных по Африке), Египте (17%), Ливии (11%) и Нигерии (43%).

Эксперт подчеркнул, что по данным Международного энергетического агентства (МЭА), серьёзным ресурсным потенциалом обладает и Мозамбик, но там добывать газ сложно и дорого, поскольку главные его запасы расположены на глубоководном шельфе.

В ближайшие десять лет в Африке по разным оценкам могут увеличить добычу на 30–50 млрд кубометров. При этом объёмы для экспорта могут вырасти только на 15–25 млрд кубометров. Однако основу поставок составит СПГ из африканских стран, отдалённых от Европы, добавил Колобанов.

Ранее стало известно, что поставки природного газа из России в Европу в настоящее время в мире некому заменить. Имеющиеся поставщики не могут выступать в такой роли в долгосрочной перспективе, а способны рассматриваться лишь, как резервные поставщики, сообщает французское издание Monde diplomatique. Его авторы считают, что к числу резервных продавцов надо отнести и Норвегию, и Нидерланды, и Алжир.