Эксперт объяснила, зачем ЦБ всё ещё котирует валютный курс советского рубля

https://static.news.ru/photo/a5684bec-b32d-11eb-9d7b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С момента распада СССР прошло уже почти 30 лет, однако Центробанк РФ до сих пор регулярно котирует валютный курс советского рубля. Как объяснила в беседе с изданием «Новые известия» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова, регулятор это делает для того, чтобы разобраться с внешними долгами той эпохи.

Она напомнила , что в отличие от большинства бывших советских республик Россия признала свою ответственность по обязательствам бывшего СССР. Госдолг, который Россия получила от тех времён, составлял примерно $100 млрд, а валютные активы, перешедшие к ней от СССР, превышали $150 млрд.

По словам Воронковой, ЦБ котирует валютный курс рубля, чтобы переоценивать часть российского государственного долга, связанную с советской эпохой. Поэтому в расчётах с иностранными государствами по соглашениям бывшего СССР Россия и использует официальный курс Госбанка СССР иностранных валют к рублю, пересчитывая с их помощью эту часть госдолга в свободно конвертируемой валюте.

Так, по данным на 21 апреля 2021 года, курс рубля СССР составлял 1,8797 доллара США, и за все эти 30 лет вырос примерно на 3% (в последние дни существования СССР, 25 декабря 1991 года он стоил 1,8182 доллара).

Ранее первый в новейшей истории России министр экономики Андрей Нечаев рассказал, что давление западных стран может обрушить российскую экономику. По его словам, девальвация российской национальной валюты возможна при введении более жёстких санкций со стороны США и стран ЕС.