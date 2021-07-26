Эксперт объяснил рост цен на дачи в Подмосковье

Рост цен на загородную недвижимость в Подмосковье продолжится при условии повышения уровня инфляции. При этом одна из причин, которая лишь ухудшает ситуацию на рынке — удорожание строительных материалов. Об этом «Радио 1» сообщил вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко.

Ипотека будет дорожать, но при этом покупательная способность населения будет снижаться. Это, по сути, должно сдерживать рост цен на недвижимость, — отметил эксперт.

Однако подорожание строительных материалов привело к тому, что цены на дома стали повышаться, и так будет продолжаться до тех пор, пока инфляция не остановится, поясняет Власенко.

Повышение уже произошло на те объекты, которые удобно расположены и рядом есть развитая инфраструктура. В этом сегменте наблюдается рост минимум на 50%. При более тяжёлой доступности объекты дорожают куда более скромными темпами.

Кроме того, отмечается особо сильный разброс цен на дачи в разных частях Подмосковья. Так, в западной части Московской области можно встретить объекты в среднем за 20 млн рублей, в то время как хороший участок с домом на востоке можно приобрести за 3 млн рублей, подытожил Власенко.

Ранее были названы регионы с наибольшим ростом цен на загородное жильё. Наибольший ценовой прирост в сфере загородной недвижимости наблюдается в Московской, Ленинградской и Калининградской областях. При этом по России цена на «загородку» за год увеличилась на 7%, а средняя стоимость лота на рынке составляет 1,6 млн рублей.