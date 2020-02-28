https://static.news.ru/photo/a8cdaefe-5a3b-11ea-ab73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaly Ivanov/Global Look Press

Россия нарастила продажи золота за границу до $5,7 млрд в 2019 году, что в восемь раз больше показателя 2018 года. 93% от всего объёма поставок пришлись на Великобританию.Заместитель гендиректора группы компаний «ФИНАМ» Ярослав Кабаков объяснил, чем вызван такой значительный рост экспорта драгоценного металла.

В беседе с «Царьградом» эксперт отметил , что цены на золото с 2018 года растут, делая продажу драгметалла всё выгодней. Также золотой экспорт стимулирует российскую промышленность.

Мы можем себе позволить добывать на наших территориях, и, соответственно, это в том числе увеличивает и рабочие места, и зарплаты наших сотрудников. В принципе, это очень позитивно для ВВП России, — сказал Кабаков.

Кабаков посчитал, что до настоящего момента в продаже золота рисков практически не было. Однако недавно в Индии было обнаружено крупное месторождение, поэтому цены могут упасть. Таким образом, Россия «очень вовремя и очень удачно» реализовала большой объём золотых запасов.

Эксперт рассказал, что Великобритания выбрала Россию для покупки большого количества золота из-за подходящей «логистики поставки». Кроме того, в мире мало стран, способных поставить на внешние рынки такие объёмы, а РФ является одним из самых крупных добывающих государств.

Как сообщал NEWS.ru, в феврале цены на золото дважды обновляли исторический максимум. Драгметаллы дорожают из-за опасений инвесторов, что эпидемия коронавируса нового типа негативно повлияет на мировую экономику.