Эксперт объяснил, почему США не смогут построить новые ядерные реакторы Эксперт Уваров: США не хватит обогащенного урана для новых ядерных реакторов

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США не хватит объемов собственного обогащенного урана для реализации программы по созданию новых ядерных реакторов, заявил РИА Новости эксперт в области атомной энергетики Александр Уваров. Он выразил мнение, что выделяемые Вашингтоном средства вряд ли смогут существенно повлиять на внутреннюю ситуацию с производством.

Компания Centrus (единственная в США компания, располагающая собственными центрифугами для обогащения урана) получила с 2019 года 265 миллионов долларов на нужды программы по производству урана HALEU. В 2024 году компания должна произвести 900 килограммов такого урана для последующей передачи его государству, — заявил Уваров.

При этом, отметил эксперт, Минэнерго США рассчитывает получить до 2030 года до 40 тонн урана повышенного обогащения (HALEU). И это только для демонстрации новых реакторов, подчеркнул Уваров.

Не уверен, что $500 млн долларов, выделяемых сейчас, серьезно поменяют ситуацию, — заключил он.

Ранее стало известно, что США ищут альтернативных поставщиков урана для реакторов следующего поколения вместо России. При этом ведомство планирует выделить на контракты поставок $500 млн. Министерство планирует заключать соглашения с максимальным сроком в 10 лет на поставки HALEU. Не исключается, что программа будет расширена в ближайшее время.