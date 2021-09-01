Эксперт объяснил, почему не нужно покупать золото

Золотом является так называемым «активом-убежищем» в период высокой инфляции и низких ставок, такова его особенность. Однако при замедлении инфляции драгоценный металл теряет привлекательность. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По словам эксперта, в настоящий момент золото крайне чувствительно к любой информации, которая способна повлиять на политику Федрезерва США. При принятии решения о сворачивании программы количественного смягчения (QE) регулятор анализирует динамику рынка труда и инфляцию. Особенно пристальное внимание уделяется темпам распространения пандемии и вакцинации.

Если произойдет секвестр QE, реальные процентные ставки начнут рост. Доллар продолжит укрепление, а учитывая исторически высокую обратную корреляцию валюты США и золота, позиции драгметалла могут значительно пошатнуться, — полагает Михаил Зельцер.

Эксперт напомнил, что большое число аналитиков ожидают объявления о секвестре программы количественного смягчения 22 сентября в ходе заседания регулятора. Таким образом, озвученный прогноз начнёт реализовываться уже к концу года, когда ФРС снизит ежемесячный объём покупок государственных бумаг и ипотечных активов.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что одной из основных защитных валют мира стал швейцарский франк. Этому способствовали экономическая устойчивость и политическая стабильность Швейцарии, являющейся крупнейшим переработчиком золота и финансовым центром Европы.