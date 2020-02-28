https://static.news.ru/photo/e5816cbc-5a4c-11ea-b3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Российский рынок падает вслед за мировыми площадками и нефтяными ценами, объяснил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер». По его словам, причиной стали опасения перехода распространения коронавируса к пандемическому характеру и невозможности быстро взять ситуацию под контроль.

В связи с невозможностью действовать по китайской модели из-за более либерального общественно-правового строя может произойти замедление глобальных бизнес-процессов и снижение потребительской активности, что ослабит рост мировой экономики, рассказал он NEWS.ru.

В краткосрочной перспективе снижение мировых рынков акций и валют развивающихся стран (в том числе и рубля) может продолжиться. Однако вероятное объявление новых монетарных стимулов и фискальных послаблений, призванных предотвратить худшие экономические последствия эпидемии, способны стабилизировать ситуацию на мировых рынках и даже вызвать их восстановление, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что среди инструментов для предотвращения серьёзной девальвации рубля, которые есть у российских властей, паза в снижении ключевой ставки Центробанка и временное прекращение покупок иностранной валюты для Минфина РФ, осуществляемых в рамках исполнения бюджетного правила. Также финансово-экономическая система РФ имеет достаточный запас прочности благодаря заложенному в бюджет низкому уровню нефтяных цен (примерно $40).

Поэтому потенциал дальнейшего снижения рубля с текущих уровней является ограниченным, но в случае ухудшения ситуации на мировых рынках российская валюта может испытать резкое, но непродолжительное снижение, — заключил он.

Ранее NEWS писал, что рынки акций, сырья и других активов обвалились в последнюю неделю февраля из-за распространения коронавируса COVID-19 в Италии, Японии и Южной Корее. Вторая волна эпидемии напугала инвесторов по всему миру, заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По мнению эксперта, появление очагов эпидемии в экономически развитых и густонаселённых странах и невозможность предсказать распространение вируса в будущем привело к панике на мировых рынках. Российская экономика ориентирована на экспорт в Европу, Китай и азиатские страны, поэтому мировые проблемы отразились на российской валюте и биржевых индексах — РТС и Московская биржа обвалились на 3,8–4,7%.