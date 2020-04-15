Эксперт объяснил падение нефтяных котировок опасениями инвесторов

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Нефтяные котировки вновь обвалились 15 апреля. Стоимость барреля марки Brent упала до $27, а WTI — ниже $20. Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов считает, что котировки начали снижаться на фоне опасений инвесторов относительно достаточности действий ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и стабилизации баланса спроса и предложения, а также выполнения условий по сокращению добычи сделки.

В 17:30 были опубликованные данные Минэнерго США по запасам нефти, которые показали рост запасов на 19,2 млн баррелей, что существенно выше прогнозов в 11 млн баррелей, это привело к ещё большему снижению нефтяных цен и ослаблению российского рубля, — сообщил в комментарии NEWS.ru Абрамов.

Как писал NEWS.ru, российская валюта вновь продемонстрировала всю свою слабость и неспособность устоять перед малейшими вызовами. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара снова перевалил за 75 рублей, а евро вплотную подобрался к 82 рублям. У биржевых игроков складывается впечатление, что все усилия ОПЕК+ были впустую.