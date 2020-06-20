Эксперт объяснил, откуда Росстат взял рост зарплат россиян в апреле

https://static.news.ru/photo/8ab4366e-b273-11ea-acf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Росстат опубликовал данные, согласно которым рост реальных зарплат за январь–апрель составил 4% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная зарплата в апреле выросла на 1% по сравнению с апрелем прошлого года и составила 49 306 рублей.

Этот рост ВНИИ труда объяснил выплатой квартальных и годовых премий.

Номинальный рост заработной платы по сравнению с мартом объясняется тем, что в ряде отраслей заработные платы продолжили расти даже в период нерабочих дней, а также выплатой квартальных и годовых премий в отдельных компаниях, — приводит слова заместителя гендиректора института Владимира Смирнова пресс-служба ВНИИ труда.

Смирнов объяснил, что статистически зарплаты, формируемые в реальном секторе, бюджетной сфере и госуправлении, определяют уровень средней начисленной зарплаты. А большая часть этих предприятий продолжала функционировать и в период нерабочих дней.

В простое в апреле текущего года находились 2,6% от общей численности работников, им выплачивалось 2/3 зарплаты. В условиях сокращённой рабочей недели трудились 2,1% от общей численности работников, они получали деньги за фактические отработанное рабочее время. Без сохранения зарплаты в этот период находились 0,5% работников.

Таким образом, общее количество работников, у которых условия оплаты труда изменились в меньшую сторону, составило порядка 5% от официально трудоустроенных граждан, — заключил Смирнов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в апреле реальные зарплаты россиян впервые в 2020 году снизились. В годовом выражении уменьшение составило 2%, свидетельствуют обнародованные данные Росстата.