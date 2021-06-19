Эксперт объяснил невозможность России отказаться от доллара

https://static.news.ru/photo/09c89512-d0f5-11eb-a078-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт объяснил невозможность России полностью отказаться от доллара в торговых расчётах. Это связано как минимум с тем, что один из основных экспортных товаров — нефть — котируется именно в этой валюте, отметил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, несмотря на то что доля США как торгового партнёра в торговле с РФ невелика, отказ от доллара вряд ли возможен.

Если по каким-то причинам котировки на нефть станут осуществляться в других валютах или российский экспорт существенно изменит свою структуру, то создадутся дополнительные предпосылки для отказа от доллара США как валюты для золотовалютных резервов (ЗВР), — сказал Сухов.

Также глава АКРА считает, что одна Россия не сможет изменить эту зависимость. По его мнению, более реалистично вести об этом речь на площадках, например, близких к России по характеру исторических хозяйственных связей стран, а также в Бразилии, Индии, Китае или ЮАР.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на наличную валюту в апреле упал на 20% по сравнению с мартом. При этом на доллары показатель упал на 22%, а на евро на 17%. Понижение спроса связано с закрытием авиаперелётов в другие страны в связи с пандемией коронавируса.