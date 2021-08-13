Эксперт объяснил, как обесценились вклады россиян

При простом арифметическом подсчёте, учитывающем средневзвешенную ставку в отечественных банках и текущую инфляцию, можно говорить, что средства на банковских счетах россиян за полгода обесценились как минимум на 2,25%, рассказал NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

По словам эксперта, методик подсчёта обесценивания сбережений на вкладах может быть несколько. Самый простой подход к подсчёту скорости обесценивания денежных средств — арифметический.

Если вклад принёс за полгода 2%, а цены поднялись на 3%, то деньги стали дешевле чуть менее чем на 1%. Но здесь всегда довольно много переменных, — отметил Коган.

Эксперт напомнил, что продовольственная инфляция намного опережает общую «росстатовскую». За полгода она может составить не 3%, а 10%, тогда вклады обесценятся более чем на 7%.

Говоря о 2021 годе, Коган рассказал, что средняя ставка по вкладам в российских банках на текущий момент составляет 4,5% годовых, то есть 2,25% за полгода. Годовая инфляция, по заверениям ЦБ, сейчас находится на уровне 6%, а это значит — 3% за полгода.

То есть в начале года условный продукт стоил 100 рублей, а сейчас стоит 103 рубля. За полгода те же 100 рублей на вкладе превратились в 102,25 рубля. Делим накопления на стоимость и получаем факт, что за полгода деньги обесценились на 0,8%, — пояснил эксперт.

Если в расчёты брать реальную продуктовую инфляцию, которая составила как минимум 7% за полгода, сбережения на вкладах обесценились на 4,5%. При этом Коган подчеркнул, что со стабилизацией ключевой ставки и инфляции снижение ценности денежных средств может основательно замедлиться.

Ранее сообщалось, что американский доллар станет идеальной валютой для россиян для хранения собственных денежных сбережений. Такое мнение высказала сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

Доллар подойдёт для хранения средств в краткосрочном периоде (от нескольких месяцев до одного года). Однако из-за попыток ужесточения денежно-кредитной политики США американская валюта будет малопригодна для долгосрочных сбережений (от одного года до нескольких лет).