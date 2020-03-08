https://static.news.ru/photo/09323c72-6204-11ea-ab20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Цены на нефть в районе $30 за баррель или ниже не сохраняться на протяжении долгого времени и начнут повышаться во второй половине 2020 года. Об этом заявил эксперт по мировой экономики из ОАЭ Наиль аль-Джавабара.

Он отметил, что цены на энергоресурсы традиционно растут в это время года. Кроме того, их повышению будет способствовать сокращение воздействия коронавируса на рынки.

Эксперт добавил, что не считает обвал нефтяных котировок началом Саудовской Аравией «ценовой войны». По его мнению, к происходящему привело нежелание России поддерживать дальнейшее сокращение добычи нефти, сообщает РИА Новости.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Однако против выступили Россия и Казахстан.

Ранее NEWS.ru писал, что в дальнейшем снижении цен на нефть усомнился глава Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. Он считает, что они уже приблизились к минимуму и вряд ли опустятся ниже $30 за баррель.