Эксперт о росте цен на продукты: государство не должно вмешиваться в рынок

В ближайшее время цены на мясную продукцию окончательно стабилизируются и не будут расти. Однако государство в любом случае не должно регулировать стоимость продуктов, сообщил NEWS.ru руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Он назвал излишней паникой недавние слова председателя Союза потребителей России Петра Щелища о подорожании «абсолютно всех» продуктов питания. Цены на мясо бройлеров и свинину пришли в состояние покоя.

Ситуация на мясном рынке за первое полугодие окончательно стабилизировалась. У нас был длительный рост цен до начала весны, но потом ситуация уcпокоилась, — подчеркнул он.

По его словам, основная причина стремительного роста цен на бройлеров была связана с обострением птичьего гриппа зимой. Тогда за короткий период стоимость повысилась на 6,5%, однако сейчас ситуация пришла в норму.

В НМА ожидают сохранения высокого спроса на мясо птицы и свинины. Ситуация с повышением цен на овощи и фрукты Юшина не удивляет.

Это — сезонные товары, поэтому их стоимость летом существенно вырастет. Осенью же наметится ожидаемый спад, — отметил глава НМА.

А вот с повышением цен на зерно Юшин не согласился с Щелищем. Летний урожай сейчас находится в самом разгаре, и уже сейчас наблюдаются рекордные за последние годы запас злаков и прочих культур. По этой причине осенью будет высокий спрос со стороны покупателей и столь же высокий объём предложения от производителей.

При таком раскладе цены не должны резко подняться, это бы противоречило рыночным условиям, — добавил он.

Однако у Юшина наибольшие опасения вызывает необоснованно низкая стоимость яиц. По его словам, если в ближайшее время ситуация не изменится, то в дальнейшем рынок будет ожидать взрывной ценовой всплеск на этот продукт.

На рыночную стоимость товаров влияет множество факторов, включая рост цен на картон, минеральные добавки, корма. Но основной причиной глава НМА счёл подорожавшие услуги перевозчиков.

Рынок водителей в последнее время стал существенно «обеляться», серая зона постепенно сходит на нет. Как итог — стоимость услуг заметно возрастает, — объяснил Юшин.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании соли. Производители столкнулись с резким дефицитом полувагонов для транспортировки, что грозит срывом поставок в магазины и торговые сети.