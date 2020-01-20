https://static.news.ru/photo/71246d54-3b81-11ea-91e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв прокомментировал отмену комиссий по ЖКХ.

По мнению эксперта, документ является подменой понятий. Он подчеркнул, что депутаты и министры могли принять решение дотировать полную сумму платёжки на 25%. Они также могли бы полностью компенсировать издержки трансферами из федерального бюджета, добавил Пушкарёв.

Вот над такими механизмами нужно думать и работать, если мы хотим серьёзно решать вопросы уменьшения нагрузки ЖКХ на население. А выбрать, какой банк берёт меньше комиссии, граждане могут и сейчас, хотя и мало кто это мониторит. Платят там, где привыкли. Запретят банкам брать эти комиссии с граждан, банки попытаются ещё большие комиссии брать с управляющих компаний, — заявил он NEWS.ru.

Пушкарёв считает, что необходимо быть готовыми к увеличению иных платежей. К примеру, банки могут увеличить стоимость обслуживания карт или услуг sms-оповещения. Также они могут незаметно ухудшить условия по бонусным программам.

Ранее шеф-аналитик прокомментировал торговый прогноз редакции на текущую неделю. Об этом сообщал NEWS.ru.