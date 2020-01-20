Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв прокомментировал отмену комиссий по ЖКХ.
По мнению эксперта, документ является подменой понятий. Он подчеркнул, что депутаты и министры могли принять решение дотировать полную сумму платёжки на 25%. Они также могли бы полностью компенсировать издержки трансферами из федерального бюджета, добавил Пушкарёв.
Вот над такими механизмами нужно думать и работать, если мы хотим серьёзно решать вопросы уменьшения нагрузки ЖКХ на население. А выбрать, какой банк берёт меньше комиссии, граждане могут и сейчас, хотя и мало кто это мониторит. Платят там, где привыкли. Запретят банкам брать эти комиссии с граждан, банки попытаются ещё большие комиссии брать с управляющих компаний, — заявил он NEWS.ru.
Пушкарёв считает, что необходимо быть готовыми к увеличению иных платежей. К примеру, банки могут увеличить стоимость обслуживания карт или услуг sms-оповещения. Также они могут незаметно ухудшить условия по бонусным программам.
Ранее шеф-аналитик прокомментировал торговый прогноз редакции на текущую неделю. Об этом сообщал NEWS.ru.
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