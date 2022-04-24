18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Экономика

Эксперт назвал возможные санкции в отношении КНР

Доцент РЭУ Тимофеев: Китаю могут угрожать запретом на торговлю и эмбарго на технологии
02:53, 25 апреля 2022
Эксперт назвал возможные санкции в отношении КНР Фото: Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что Запад может ввести в отношении КНР любые санкции из тех, которыми пытается напугать Россию. Речь идёт о запрете на торговлю или эмбарго на технологии, однако такие меры вряд ли сработают, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

В случае введения санкций сами американские компании останутся без прибыли, так как именно большая маржа от дешёвого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством уже долгие годы дают США зарабатывать, — рассказал Тимофеев.

По его мнению, ещё одним шагом Вашингтона может стать вывод из Китая своих технологий, которые используются в производственных процессах. При этом в Пекине имеют собственные технологии, и их немало. В любом случае, Китаю не грозит остановка или сокращение производства, заключил экономист.

Ранее стало известно, что Вашингтон, создавая единый с Брюсселем антироссийский санкционный фронт, вероятно, обкатывает механизм будущего сдерживания КНР. Цель у США одна: подорвать финансовую стабильность и основы технологического развития, разрушить экономику.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео