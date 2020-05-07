Эксперт назвал товары и услуги, которые подорожают после отмены карантина

Импортные товары и услуги парикмахеров, салонов красоты могут подорожать в первую очередь после окончания периода самоизоляции в России. Об этом заявил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
По его словам, спрос может спонтанно повыситься лишь короткое время. Поскольку доходы потребителей пострадали, они будут на чём-то экономить, а это не увеличит спрос,
Карпов также подчеркнул, что компании, работающие на автомобильном рынке, будут тщательно думать об изменении цен.
Из-за низкого спроса на авторынке расти может только стоимость премиальных автомобилей, так как цены на премиальные товары формируются несколько иначе. Товары в эконом-сегменте будут дорожать медленнее из-за высокой конкуренции, — пояснил эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне перешли на режим экономии с начала пандемии коронавируса. Упал спрос на дорогие продукты, увеличились продажи более дешёвых товаров. На 20% вырос оборот продукции, которые торговые сети продают под собственными марками. Отделы готовой еды закрываются из-за снижения спроса, на 80% снизились объёмы салатов и прочей продукции.
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