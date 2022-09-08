Эксперт назвал страны, попадающие под удар из-за нехватки газа Экономист Доброславский: кризис из-за нехватки газа угрожает странам Восточной Европы

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Глава Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Никита Доброславский заявил, что энергетический кризис сильнее всего угрожает восточноевропейским странам. Они больше, чем соседи с запада континента, зависят от российского газа в своем энергопотреблении, отметил он в беседе в агентством ПРАЙМ.

По мнению эксперта, если ситуация ухудшится, то не исключено, что более обеспеченные страны вынуждены будут «делиться», но без особого энтузиазма.

Доброславский добавил, что ряд политиков в Европе рассчитывает на поставки газа из Канады. Такой сценарий он назвал трудноосуществимым. Главной причиной эксперт считает неприспособленность портов Канады для экспорта. Он допустил, что возможно возвращение к теме «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич заявил: если Европа считает, что сможет легко победить Россию, то ей следует готовиться и к холодной, и к полярной зиме. По словам главы республики, ругать ЕС в настоящее время «модно», однако предложения Союза по выходу из энергетического кризиса разумные, если не учитывать желание установить потолок цен на голубое топливо и нефть.