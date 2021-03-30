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Эксперт назвал самые плохие финансовые стратегии для инвесторов

03:54, 31 марта 2021 15
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одна из худших стратегий — направить все имеющиеся у человека сбережения в инвестиции. Об этом заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

В интервью агентству ПРАЙМ он пояснил, что один из худших советов, особенно для начинающего инвестора, — инвестировать на короткий срок в рисковые инструменты, например в акции.

Усугубить вредность такого совета можно, рекомендовав вложиться при этом в маленький набор имён, скажем, всего в 3–4 компании, — подчеркнул Бахтин.

По словам эксперта, получить выгоду при данной стратегии маловероятно, зато потерять всё шанс достаточно велик. Акции могут считаться генератором доходности только в средней и долгосрочной перспективе. Их стоит включать в инвестиционный портфель вместе с более консервативными инструментами, например облигациями.

Также Бахтин призвал не инвестировать в компанию только потому, что она сейчас у всех «на слуху».

Инвестируя, ориентируясь лишь на громкое имя, без должного анализа и хорошей диверсификации портфеля, можно стать жертвой пустого ажиотажа, — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что российский рубль может обвалиться к лету, когда доллар будет стоить 80 рублей, несмотря на рост цен на нефть. Такой сценарий прогнозируют эксперты Saxo Bank во втором квартале текущего года. Об этом писал NEWS.ru.

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