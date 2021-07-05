Названа самая выгодная одежда для покупки этим летом

Сегмент зимней одежды в этом году сильно потерял в цене. Из-за пандемии и риска разориться продавцы реализуют залежавшийся на складах товар с большой скидкой. Об этом NEWS.ru рассказал член совета гильдии маркетологов Николас Коро.

В зависимости от изделия и вида товара покупатели могут сэкономить от 30% до 60%. Главное, не пропустить момент и совершить покупку вовремя, то есть до конца июля, отмечает Коро. К концу лета на российский рынок может повлиять мировая паника, так как в ближайшее время прогнозируется значительный рост цен на хлопок.

Как никогда сейчас действует девиз: готовь сани летом. Для шопоголиков настало лучшее время, ведь большинство прошлогодних коллекций отдаются по достаточно низким ценам, — отмечает эксперт.

Основное преимущество приобретения прошлогодних зимних коллекций состоит в том, что они не сильно отличаются от трендов нынешнего года. Кроме того, многие крупные производители намеренно продолжают общий стиль прошлогодних коллекций. Поэтому важно мониторить цены на зимний гардероб и выбирать всё необходимое максимально выгодно.

Нестабильность на мировом рынке заставит цены расти вверх. Кроме того, плюсом к цене пойдёт традиционный сезонный фактор, когда зимняя одежда серьёзно дорожает, — подчеркнул Коро.

Ранее аналитик предрёк инфляцию из-за запрета украинских продуктов. Рост цен будет сильнее наблюдаться в регионах, соседствующих с Украиной.