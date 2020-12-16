Эксперт назвал проигравших из-за строительства «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/e7b39ce4-40ec-11eb-b576-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB /Global Look Press

Проигравшими после запуска «Северного потока — 2» окажутся страны, которые имеют собственные коммерческие интересы в транзите газа в ЕС. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, в первую очередь речь идёт о властях в Киеве и Вашингтоне, сообщает НСН.

Больше всего от ввода «Северного потока — 2» пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ, — пояснил эксперт.

Он добавил, что Украина в настоящее время является безальтернативным транзитёром. Её газотранспортной системой «Газпром» вынужден пользоваться, чтобы исполнить обязательства по европейским контрактам.

С появлением «Северного потока — 2» Украина станет терять контракты на транзит газа. И он совсем прекратится после истечения действующего контракта, считает Юшков. По его мнению, маршрут через Украину является затратным и географически неудобным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цена на акции компании «Газпром» выросла после комментария президента Владимира Путина о строительстве газопровода «Северный поток — 2». По состоянию на 14:20 по московскому времени 17 декабря ценные бумаги нефтегазового гиганта на Московской Бирже оценивались в 212,08 рубля, что на 3% больше, чем на момент начала торгов. Общий объём торгов превысил 14,994 млрд рублей.