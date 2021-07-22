Эксперт назвал причины роста зарплат рабочих

На сегодняшний день в России образовался определённый дефицит по-настоящему квалифицированных кадров рабочих специальностей. Это могло повлиять на рост зарплат, сообщил NEWS.ru российский учёный-экономист, публицист Андрей Колганов.

Образовавшийся дефицит действительно квалифицированных рабочих, знающих своё дело, мог повлиять на рост зарплат, — сообщил экономист.

Кроме того, коронавирусные ограничения также повлияли на изменение зарплат, в частности, из-за того, что была ограничена миграция из стран ближнего зарубежья, отметил Колганов.

Ранее были названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами. В Москве и Санкт-Петербурге за последние пять лет больше всего выросли зарплаты плиточников — на беспрецедентные 82% и 80% соответственно. Так, если год назад плиточник в столице зарабатывал в среднем 70 тысяч рублей ежемесячно, то в настоящее время — 100 тысяч.