Эксперт назвал причину увеличения количества сделок с недвижимостью

За последние 10 лет количество сделок на рынке недвижимости в России увеличилось более чем в два раза, об этом «Радио 1» рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Около 4,5 млн сделок в России совершается за год. А 10 лет назад совершалось всего 2 млн сделок. В основном увеличение количества сделок происходит за счёт возможности ипотечного кредитования, — отмечает эксперт.

Так, ещё в 2019 году почти половина от всего объёма сделок приходились на ипотечные кредиты. А уже в следующем году более 80%, сообщил Апрелев.

За полтора года спрос покупателей сдвинулся в сторону индивидуального жилья. Например, в Подмосковье сейчас очень много предложений, где можно построить дом на собственной земле или приобрести уже готовый вместе с участком.

Ранее стало известно, что Москва стала рекордсменом по среднему уровню ипотеки. В июне в Москве средний размер ипотечного кредита вырос сразу на 400 тыс. рублей и достиг рекордных 6,5 млн рублей. Отмечается, что люди спешили брать кредиты по льготной ставке, при этом цены на недвижимость продолжали расти.