Эксперт назвал преимущества платформенной занятости

О преимуществах платформенной занятости и гарантиях со стороны работодателя на рынке труда NEWS.ru рассказал экономист Дмитрий Журавлёв.

Покупателю это даёт снижение цены, а продавцу — возможность организовать для себя гибкий график и работу в нескольких направлениях одновременно. При этом большинство участников такой занятости — студенты.

Платформенная занятость для работника повышает его свободу и мобильность, при этом не снижая доход. Также благодаря этой занятости работник всегда находится на рынке труда, — отметил эксперт.

При этом человек из любой сферы деятельности, находясь в платформенной занятости, может выбирать для себя какую угодно работу. В плане взаимоотношений работник становится равным работодателю.

Однако гарантии со стороны работодателя в этой среде будут немного другими, нежели в случае заключения стандартного трудового договора. Никто не исключает факт того, что работодатель может не выполнить свои обязательства, например, не заплатить сотруднику. Для того чтобы исключить подобную возможность, необходимо обеспечить эффективную работу судебной системы.

Ранее стало известно, что в ближайшие годы в России прогнозируется развитие платформенной занятости. Человек в этом случае зарабатывает за счёт посредничества между цифровой платформой и получателем услуг.

