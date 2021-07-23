Эксперт назвал последствия повышения ключевой ставки

В ближайшее время возможна стабилизация роста цен на продукты и другие товары из-за повышения Центральным банком (ЦБ) России ключевой ставки. При этом снизится привлекательность кредитов и ипотеки. Об этом Lenta.ru сообщил аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

Центробанк определяет кредитно-денежную политику, ориентируясь на текущую инфляцию. При этом она разогналась темпами куда более высокими, чем ожидал регулятор. Так, вместо 4% её уровень составил 4,9%, сообщил эксперт.

Однако ощущаемая инфляция, которую россияне чувствуют на своих кошельках, составляет 12-13 процентов, что вынуждает ЦБ повышать ставку более высокими темпами, — отмечает Коренев.

Во время предыдущего заседания регулятор решил перейти к более жёсткой политике, чтобы привести ставку к нейтральному уровню. Теперь ЦБ будет ориентироваться на показатели инфляции. Если принятые меры окажутся эффективными, то на следующих заседаниях регулятор будет поднимать ставку уже меньшими значениями, предположил экономист.

Есть и негативные последствия повышения ставки. Заёмные деньги дорожают, кредиты станут менее доступными, зато, кстати, депозиты будут более выгодными, — резюмировал Коренев.

Ранее Центробанк на заседании совета директоров снова повысил ключевую ставку. Её размер поднялся сразу на один процентный пункт — с 5,5% до 6,5% годовых.